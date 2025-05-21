İsrail askerlerinden, diplomatlara “uyarı” ateşi

Uluslararası diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen bir saha ziyareti sırasında, Batı Şeria'nın en gergin bölgelerinden biri olan Cenin mülteci kampı yakınlarında silah sesleri duyuldu. Filistin yönetimi, heyetin İsrail askerlerinin “doğrudan ateşi”ne maruz kaldığını iddia etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin, Filistin Devleti’ne akredite bir diplomatik heyeti kasten gerçek mermilerle hedef aldığı bu vahşi saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Filistin yönetimi tarafından paylaşılan görüntülerde, iki İsrail askerinin silahlarını bir grup insana doğrulttuğu anlar yer aldı.

AFP’ye konuşan olay yerindeki bir diplomat, kamp içinden “tekrarlayan silah sesleri” geldiğini doğruladı.

“OLAYI ARAŞTIRIYORUZ”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gerçekleşen olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir grup yabancı diplomata yönelik havaya uyarı ateşi açıldığını doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, söz konusu heyete önceden belirlenen güvenli bir güzergâh sunulmuştu ancak heyet, bu rotadan saparak “yetkisiz ve aktif çatışma sahası” olarak tanımlanan bir bölgeye giriş yaptı.

IDF, bölgeye konuşlanmış askerlerin, diplomatların kimliğini o anda bilmeden, güvenlik protokolü gereği havaya uyarı ateşi açtığını bildirdi. Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı vurgulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Batı Şeria’daki askeri birliklerden sorumlu Tuğgeneral Yaki Dolf’un talimatıyla olay hakkında iç soruşturma başlatıldı.

Aynı zamanda, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Sivil İdare’nin başındaki Tuğgeneral Hişam İbrahim’in de sürece dahil olduğu, ilgili ülkelerin temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilerek bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, açıklamasının sonunda yaşanan olay nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, “Diplomatik heyete yaşattığımız rahatsızlıktan ötürü pişmanız” ifadelerine yer verdi.

Tümgeneral İbrahim’in kısa süre içinde diplomatlarla birebir görüşmeler yaparak ilk bulgular hakkında bilgi vereceği belirtildi.