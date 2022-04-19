İsrail Başbakanı Bennett'ten Netanyahu'ya: "Hamas karşısında başarısız oldun"
İsrail'in eski başbakanlarından Binyamin Netanyahu, mevcut Başbakan Naftali Bennett'i, Hamas karşısındaki tutumundan dolayı eleştirdi. Bennett de Netanyahu'yu kendi döneminde Hamas'a karşı başarısız olmakla suçladı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Hamas karşısında başarısız olmakla" suçladı.
Bennett, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, dün, Gazze'den bir roket fırlatılması sonrası yeniden "sağ hükümet kurulması" çağrısı yapan Likud lideri Netanyahu'ya yanıt verdi.
İsrail Başbakanı Bennet, ülkede 15 yıl Başbakanlık yapan Netanyahu'nun döneminde, "teröristlerin 1300 roket attığını, 1500 saldırı düzenlediğini, binlerce dönüm araziyi yaktığını, 238 İsrailliyi öldürdüğünü ve 1700 kişi yaraladığını" söyledi.
İsrail-Filistin bölgesinde geçen yıl ramazan ayında gerçekleşen olaylara işaret eden Bennett, "Senin bıraktığın miras, Hamas'ın Kudüs'e roket atması, Akka ve Lut'ta linç olayları ve İsrail'in alev altında olması. Hamas karşısında başarısız oldun. Senin yanlışlarını düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'DAN SAĞ HÜKÜMET ÇAĞRISI
Netanyahu, dün Gazze'den atılan bir roketin imha edilmesinin ardından, "İsrail vatandaşları için barış ve güvenliği sağlayacak güçlü bir sağ hükümet kurmalıyız" açıklamasında bulunmuştu.
Dün akşam saatlerinde Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıklayan İsrail ordusu, gece Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurmuştu.
İsrail-Filistin coğrafyasında, Netanyahu'nun başbakanlık görevinde olduğu geçen yıl ramazanda yaşanan gerilimde, Yahudi ve Arap nüfusun yaşadığı bölgelerdeKİ toplumsal olaylar şiddet seviyesi inanılmaz derecede artmış ve linç olayları yaşanmıştı.
İsrail, geçen yıl ramazan ayında Gazze'ye 11 gün süren askeri bir saldırı düzenlemişti.
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