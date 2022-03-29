İsrail Başbakanı Naftali Bennett arka arkaya gerçekleşen saldırıların ardından güvenlik güçlerine yeni talimatlar verdi
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Hadera ve BeerŞeba'daki saldırıların ardından "güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması, sosyal medyada terör saldırılarının takip edilerek önlemlerin alınması" dahil bir dizi yeni talimat yayımladı.
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Bennett'in "güvenlik yetkilileriyle son günlerdeki terör saldırılarının ardından operasyon ve istihbarat durumunu değerlendirdiği" belirtildi.
Açıklamada, Bennett'in toplantının ardından güvenlik güçlerine 7 maddelik talimat verildiği bildirildi. Bu talimatlar şu şekilde sıralandı:
"Operasyon faaliyetlerinin genişletilmesi, çatışma bölgelerine yoğunlaşarak güvenlik güçlerinin artırılması, güvenlik güçlerine temin edilen silahın ve yetkilerinin artırılması, terör unsurlarına karşı idari gözaltı uygulanması, sosyal medyada terör saldırılarının takip edilerek önlemlerin alınması, Arap kamuoyuna mal olmuş kişilerle irtibatın artırılması ve İsrail polisinin silahlara el koyma uygulamasının genişletilerek devam etmesi."
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.
İsrail polisi, saldırganların, İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü IŞİD ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.
Ülkenin güneyindeki Beerşeba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrail vatandaşı kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
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