İsrail Başbakanı Netanyahu: 1915 olayları bir soykırımdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı Patrick Bet-David’in podcast programında, 1915 olaylarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Program sunucusu Bet-David, dünya genelinde Holokost’un tanınmasına dikkat çekerek, “İsrail neden Ermeni Soykırımı’nı tanımakta bu kadar isteksiz?” diye sordu.

Netanyahu ise İsrail parlamentosu Knesset’in yakın zamanda 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir yasa çıkardığını hatırlattı:

“Bence tanıdık. Sanırım Knesset bu yönde bir karar almıştı.”

Sunucunun kişisel görüşünü sorması üzerine Netanyahu, “Az önce söyledim” yanıtını verdi.

Bet-David, kendisinin Ermeni-Asuri kökenli olduğunu belirterek, dünya liderlerinden bu konuda net bir ifade duymanın Ermeniler, Asuriler ve Rumlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

İsrail’de milletvekilleri, 2018 ve 2021’de de 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasa tasarılarını gündeme getirmiş, ancak bu girişimler Knesset’te reddedilmişti.

2001’de dönemin Dışişleri Bakanı Şimon Peres, “soykırım” iddialarını reddetmiş, bunları Nazi Almanyası dönemindeki Holokost’la parallelik kurma çabası olduğunu dile getirdi.

Peres, “Holokost'a benzer bir şey yaşanmadı. Ermenilerin yaşadıkları bir trajedidir ancak soykırım değildir” dedi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de 1915 olaylarının “soykırım” olarak tanınması gerektiğini ifade etti. Ancak Rivlin, 2015’te Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada, 1915 olaylarından bahsetmesine rağmen “soykırım” olarak nitelememişti.