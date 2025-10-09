İsrail Başbakanlığı: “Nobel Barış Ödülü’nü Donald Trump’a verin”

İsrail Başbakanlığı, "Trump’a Nobel Ödülü’nü verin, o bunu hak ediyor" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü isteğine ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Trump’a Nobel Barış Ödülü verin, o bunu hak ediyor" ifadeleri yer aldı.

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD, Türkiye, Katar ve Mısır garantörlüğünde Hamas – İsrail arasında ilk etap anlaşmasının yapıldığını duyurmuştu. Trump, "Anlaşmanın ilk aşamasının imzalandığını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bugün Müslüman ve Arap dünyası, İsrail, çevredeki ülkeler ve ABD için büyük bir gün. Ne mutlu barış yapanlara!" demişti.