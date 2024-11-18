İsrail basını: Hamas'ın lider kadrosu, Katar'dan Türkiye'ye gitti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:27

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:27

İsrail basınına konuşan Arap bir diplomat, Katar'ın, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk çabalarından çekildiğini açıklamasının ardından "Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey lider kadrosunun geçen hafta Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye gittiğini" ileri sürdü.

İsmi açıklanmayan Arap diplomat, "Hamas'ın yurt dışındaki lider kadrosunun Katar'da toplantı yapmadıkları dönemlerde zaten zamanlarının çoğunu Türkiye'de geçirdiklerini" savundu.

"Hamas'ın, yurt dışındaki lider kadrosunun çoğunun ailelerinin Türkiye'de yaşadığını" iddia eden Times Of Israel, "Ankara'nın, Hamas yetkilileriyle uzun süredir devam eden bağları nedeniyle bugüne kadar rehine görüşmelerinde nominal bir rol oynadığını" yazdı.

Türkiye-ABD arasında gerginlik riski olabileceğini öne süren haberde, "Ancak Ankara, Hamas'ın üst düzey üyelerine resmen ev sahipliği yaparak, bu ayın başlarında hiçbir müttefikinin terör örgütüne ev sahipliği yapmaması gerektiğini söyleyen Biden yönetimiyle gerginlik riskini de beraberinde getiriyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başladığında bu tutumunu yumuşatması beklenmiyor" ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Katar'ın geri adım atmasıyla birlikte Türkiye'nin görüşmelerde daha büyük bir rol üstlenip üstlenmeyeceğini zaman gösterecek" denildi.

Katar’ın, ABD’nin talebi üzerine Hamas yetkililerinden ülkeyi terk etmelerini istediği öne sürülmüştü.

Hamas'ın, 2012’den bu yana Doha’da bir ofisi bulunuyor. Ofisi dönemin ABD Başkanı Obama'nın girişimi ile açılmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı iddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtildi.

Siyasi büronun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HAMAS'IN YURT DIŞI ÜST DÜZEY LİDER KADROSU

Hamas'ın yurt dışı üst düzey lider kadrosu arasında çeşitli isimler yer alıyor.

Bu isimler arasında başlarda, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Gazze sorumlusu Halil el-Hayye, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Şehitler, Yaralılar ve Mahkumlar Ofisi'nin başkanı ve mali yöneticisi Zaher Cabarin ve Hamas Siyasi Büro Üyesi Nizar Avadallah geliyor.