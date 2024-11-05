İsrail basını yazdı: Binlerce Haredi askere alınacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin (Haredi) askere alınması için talimat verdiği ileri sürüldü.

İsrail basını yazdı: Binlerce Haredi askere alınacak
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 07:50

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Gallant, Haredilerin askere alınması konusunu görüşmek üzere Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram ve Ordunun Personel Müdürlüğü Başkanı Yaniv Asor ile bir araya geldi.

Görüşmede, Haredilerden askere alınacak ilk grubun bilgilerine ilişkin kısa bir sunum yapıldı.

Görüşmenin sonunda Gallant, ordunun, ilerleyen günlerde 7 bin Haredi'nin askere alınmasıyla ilgili tavsiye kararını onayladı.

Temmuz ayının sonlarından bu yana, 3 bin Haredi'ye gönderilen zorunlu askerlik emrine yalnızca 900 Haredi'nin yanıt verdiği ve askerlik bürosuna gittiği belirtiliyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinde dün yer alan haberde, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına devam eden İsrail ordusunun, 7 bin askeri göreve çağırmaya ihtiyacı olduğu belirtilmişti.

 


Etiketler: #israil #gazze

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