İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 21:26

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda Sayeda Zeinab bölgesinin hedef alındığı belirtilmişti.


Etiketler: #suriye #Şam #hava saldırısı

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