İsrail'den Bekaa'ya saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Bekaa'ya bağlı Muşağğara beldesine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Burc Rical beldesi çevresindeki bir evi vurdu.
Saldırı nedeniyle bölgede maddi hasar oluştu.
İsrail savaş uçakları Sur'a bağlı Yarin ve Cebin beldeleri arasındaki bölgeyi de vurdu. Saldırı sonrası söz konusu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
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