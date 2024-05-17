İsrail basını yazdı: Ordunun Gazze planı ne?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:14
İsrail basını yazdı: Ordunun Gazze planı ne?
Abone Ol google-news

Hayom gazetesi, Gazze'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrışan Savunma Bakanı Gallant'ın bölgeye ilişkin planını yazdı.

Gallant'ın planında uluslararası gözetim altında Gazze'de Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu silahların "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Gallant, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savunmuştu.

Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Netanyahu ise saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söylemişti.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine uçaklarla insani yardım indirildi

Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine uçaklarla insani yardım indirildi
Arap Birliği Genel Sekreteri, Manama'da Guterres ile

Arap Birliği Genel Sekreteri, Manama'da Guterres ile "Gazze'yi" görüştü
Gazze'de İsrailli askerler birbirini vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Gazze'de İsrailli askerler birbirini vurdu: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir
Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?

Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi
Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu

Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu
Akşamdan kalma derdine son: Bilim insanlarından çığır açan tedavi

Akşamdan kalma derdine son: Bilim insanlarından çığır açan tedavi
Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı

Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı