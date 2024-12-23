İsrail basınından İran iddiası: Saldırı çağrısı yaptı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:30

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:30

İsrail basınında yer alan haberde, Barnea'nın üst düzey isimlerin katıldığı kapalı toplantıda Husilerin füze ve İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Barnea'nın Husilerin füze ve İHA saldırılarına "yanıt olarak" Yemen yerine İran'a saldırı düzenlenmesi önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Husilerin 21 Aralık'ta attığı füze İsrail'e ait hava savunma sistemleri tarafından engellenememiş ve Tel Aviv'e düşmüştü.

Saldırıda 16 İsrail yaralanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husilere yanıt vermeye devam edeceklerini söylemişti.