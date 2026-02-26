İsrail basınından İran iddiası: Uranyum zenginleştirme seviyesini düşürmeye hazır

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, müzakereler hakkında bilgi sahibi bir Arap diplomata dayandırdığı haberinde, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,6'ya düşürmeyi teklif edeceği öne sürüldü.

Habere göre, İran'ın teklifine vakıf olan Arap diplomat, Tahran'ın 2015'teki nükleer anlaşmada kararlaştırılan seviyeye benzer şekilde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'tan yüzde 3,5'ta düşürmeyi teklif edeceğini aktardı.

Arap diplomat, ABD'nin önceki turda "sıfır zenginleştirme" ilkesinde ısrarcı olmadığını, İran'ın yarınki müzakere turunda uranyum zenginleştirmeyi 7 yıl süreyle askıya almayı önereceğini savundu.

Washington yönetiminin bu taahhüdün 10 yıl olmasını istediği ve bu konunun müzakerelere dahil edileceğini belirten kaynak, İran'ın sadece zenginleştirme oranını düşürmeye razı olduğunu, mevcut zenginleştirilmiş uranyumu ise ülke dışına çıkarmayı reddettiğini, ancak ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasında ısrarcı olduğunu ileri sürdü.