İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor

İsrail ordusu, yüzlerce asker ve buldozerler eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırlarını genişletmeyi sürdürüyor.

İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor
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AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:54

Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail ordusu, onlarca askeri araç ve buldozer eşliğinde Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların 13'üncü gününde baskın yaptığı 2 bölgede sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Faria Mülteci Kampı'ndaki bazı ailelerden evlerini boşaltmasını isteyen İsrail askerleri, boşaltılan evleri askeri mevzi olarak kullanıyor.

Öte yandan Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusu, Faria Kampı'nda hasta taşıyan bir ambulansın geçişine engel oldu. Ambulansı durduran İsrail askerleri aracın anahtarına el koyarak hastanın hastaneye götürülmesini engelledi.

Ayrıca Tubas kentindeki Eğitim İdaresi, İsrail baskını sebebiyle Faria Mülteci Kampı'nda eğitime ara verildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun 30 Ocak Perşembe günü Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.


Etiketler: #israil #batı şeria

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