İsrail, bu defa üniversite vurdu! Ölüler ve yaralılar var...

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail’in Güney Beyrut’taki Hadath bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi kampüsünü hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda, üniversitenin Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Bazzi ile Profesör Mortada Srour yaşamlarını yitirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıyı sert bir dille kınadı.

Üniversite yönetimiyle yaptığı görüşmede Aoun, saldırıyı “bir suç ve uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.

Aoun, İsrail’in sivil ve akademik kurumları hedef aldığını belirterek uluslararası topluma Lübnan’ın eğitim ve sivil kurumlarını korumak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ayrıca hayatını kaybeden akademisyenlerin ailelerine, üniversite camiasına ve öğrencilere taziyelerini iletti.

'FİNANS MERKEZİ' VURULDU

Öte yandan, İsrail jetlerinin Beyrut’ta, al-Qard al-Hassan adlı kuruma ait bir şubeyi vurduğu duyuruldu. Söz konusu kurumun, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmış ve Hizbullah’a finans sağladığı iddiasıyla 'gölge banka' olarak değerlendirilen bir mikro kredi kuruluşu olduğu öne sürüldü.

Aynı kurum, geleneksel bankacılık sistemine erişemeyen çok sayıda Şii vatandaş için küçük ölçekli krediler sağlayan bir finans ağı olarak da kullanılıyor. İsrail tarafı ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, söz konusu binanın bodrum katındaki kasada milyonlarca dolar bulunduğunu öne sürdü.

İSRAİL'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Beyrut’un Zuqaq al-Blat mahallesinde yaşayan sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı açıklamada ordunun Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir binaya operasyon düzenleyeceğini duyurdu.

Adraee, daha önce de Bachura bölgesindeki sivillere tahliye çağrısı yapılmasının ardından bölgede bir binanın en az iki kez vurulduğunu açıklamıştı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 687’ye yükseldi.

Sağlık Acil Operasyon Merkezi’nin günlük raporuna göre 98’i çocuk olmak üzere 1.774 kişi de yaralandı.