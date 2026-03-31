İsrail’de bütçe geçti, tartışma alevlendi: 'Tarihin en büyük soygunu'

İsrail parlamentosunun yıllık bütçeyi kabul etmesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin görev süresini sonbahara kadar sürdürmesinin önü açıldı.

Bütçeye muhalefet cephesinden sert eleştiriler geldi.

Muhalefet lideri Yair Lapid, yaklaşık 270 milyar dolarlık bütçeyi “ülke tarihinin en büyük hırsızlığı” olarak nitelendirdi.

Eski başbakan Naftali Bennett ise hükümeti hedef alarak, “Açgözlülük ve sorumluluktan kaçış hükümeti gece yarısı bir soygun gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Muhalefet, bütçede ultra-Ortodoks topluluklara ayrılan kaynakların artırılmasını eleştirdi.

Bu durumun, İran’la süren savaşın yarattığı mali yük ve Gazze’de iki yıldır devam eden çatışmaların ardından ekonomideki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Bennett, bütçede yer alan kemer sıkma önlemlerinin ortalama bir İsrail hanesine yıllık yaklaşık 3 bin 159 dolar ek maliyet getireceğini savundu.

Bu kapsamda emlak vergilerinde yüzde 5 artış ve çocuk yardımlarında dondurma gibi adımların öngörüldüğü belirtildi.