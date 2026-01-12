İsrail’de Gazze tartışması sertleşiyor: İşgal çağrıları yükseldi

İsrail’in Kanal 7 televizyonuna göre, mecliste “Gazze – Ertesi Gün” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Likud Partisi mensubu Adalet Bakanı Levin, “İlk olarak ve her şeyden önce Gazze’de ve İsrail topraklarının tamamında olmalıyız, çünkü burası bizim ülkemiz” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Rothman da “Gazze Şeridi üzerindeki kontrol daima İsrail’in elinde kalmalıdır” dedi.

Haberde, konferansta yapılan görüşmelerin merkezinde Gazze Şeridi’nden Filistinlilerin "zorla göçe teşvik edilmesi", İsrail’in güvenlik kontrolünün sürdürülmesi ve Gazze’nin silahsızlandırılması gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

İsrail, 1948’de tarihi Filistin topraklarında kurulmasının ardından, kalan diğer Filistin bölgelerini işgal ederken, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik girişimleri de engelliyor.

Öte yandan Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlatılan ve 2 yılı aşkın süre soykırıma varan İsrail saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze’deki saldırıları sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Plan, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, Hamas’ın silahsızlandırılması, İsrail’in Gazze’den çekilmesi, teknokrat bir yönetimin kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim’de yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail’in ihlalleri sonucu o tarihten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma ürünlerinin girişini ciddi şekilde kısıtlamayı sürdürüyor.