İsrail’de gözler Herzog’da: Netanyahu’nun af talebine ilk engel

İsrail’de Başbakan Netanyahu’nun devam eden yolsuzluk davası kapsamında yaptığı af başvurusu tartışma yarattı.

Channel 13 televizyonunun haberine göre Adalet Bakanlığı’na bağlı Af Dairesi, Netanyahu’nun başvurusunun gerekli kriterleri karşılamadığı yönünde görüş bildirdi.

Habere göre Af Dairesi, Netanyahu’nun başvurusunun mevcut yasal koşulları karşılamadığını belirleyerek talebin reddedilmesi gerektiği yönünde değerlendirme yaptı. Karara ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Söz konusu görüşün, yürütülen süreç kapsamında hazırlanan değerlendirme dosyasına eklenerek Cumhurbaşkanlığı makamına iletileceği belirtildi.

SON KARARI HERZOG VERECEK

Süreç sonunda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, Başbakan Netanyahu’nun af talebine ilişkin nihai kararı vermesi bekleniyor.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı’na yaptığı başvuruda herhangi bir suç kabulünde bulunmadığı ifade edildi.

Netanyahu’nun dilekçesinde, talebinin kişisel bir gerekçeden değil, ülkenin çıkarları doğrultusunda yapıldığını savunduğu aktarıldı.

Başbakanın, devam eden dava sürecinin devlet yönetimine odaklanmasını zorlaştırdığını belirterek tamamen ülke yönetimine yoğunlaşabilmek için af talebinde bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.