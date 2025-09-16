İsrail’de muhalefetten Netanyahu’ya Gazze eleştirisi

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Lapid, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze kentine başlatıldığı bildirilen kara saldırılarına bir siyasi hedef belirlemeksizin girdiğini söyledi.

Lapid, "Bunca yıllık hayatım boyunca, siyasi amacı olmayan bir askeri harekat duymadım. Ordu Gazze'ye savaşmaya gönderiliyor, askerler ve esirler öldürülüyor ve kimse amacın ne olduğunu bilmiyor. Bir devlet, gelecek yıla kadar sürmesi beklenen bir harekâta, hedef belirlemeden girişmez" ifadesini kullandı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatını kurtarmak ve İsrail’i ortadan kaldırmak için Gazze kentine saldırılar başlattığı eleştirisinde bulundu.

Golan, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun bize sunduğu şey ne güvenlik ne de ekonomi; dünyadan kopuk, boğucu bir uluslararası boykot altında bir otokrasi" ifadesini kullandı.

İsrail ekonomisinin Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle kötüye gittiğini vurgulayan Golan, Netanyahu'nun İsraillilere "ithalat ve ihracatı olmayan, ileri teknolojiye sahip olmayan, gelişmiş sanayisi olmayan bir ekonomi vadettiğini" belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.