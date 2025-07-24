İsrail'den Batı Şeria için ilhak kararı: Mecliste oylama yapıldı

İsrail’de meclis, Filistin’in Batı Şeria bölgesini ilhak etme konusunda hemfikir olduğunu gösterdi. Batı Şeria bölgesinin ilhakını öngören bir tasarı, bugün İsrail meclisindeki milletvekillerinin oylamasına sunuldu.

Oylamada 120 sandalyeli meclisteki 71 milletvekilinin "evet", 13’ünün ise "hayır" oyu kullanması ile karar kabul edildi. Oturumdaki Arap partileri ve solcu Demokrat milletvekilleri "hayır" oyu kullanırken, muhalefetteki Yesh Atid ve Mavi Beyaz partileri oy kullanmadı.

Geçtiğimiz haftalarda koalisyondan çekildiğini belirten Ultra-Ortodoks Şas Partisi ise oturumda hükümet yanlısı tavrını koruyarak, "evet" oyu kullandı.

Söz konusu tasarıda, "Batı Şeria’nın İsrail devletinin ayrılamaz bir parçası olduğu" ve "İsrail devletinin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda doğal, tarihi ve yasal haklarının olduğu" iddia ediliyor.

Mecliste alınan karar doğrultusunda hükümete, "Batı Şeria’da İsrail egemenliğini, kanunlarını, yargı yetkisini ve idaresini uygulama" çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN'DEN TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh, ilhak oylamasını "barış, istikrar ve iki devletli çözümün geleceğini tehlikeye atan tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirerek, Filistin halkının haklarına doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası toplumu İsrail’in ihlallerini önlemek için müdahale etmeye çağıran Al-Sheikh, "Ülkeler buna karşılık Filistin devletini tanımalıdır" dedi.