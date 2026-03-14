İsrail’den Beyrut’ta nokta operasyon: Aynı bina ikinci kez vuruldu

14.03.2026 09:40:00
Dış Haberler Servisi
İsrail’in Beyrut’un kuzeyindeki Bourj Hammoud semtinde bir apartman binasını ikinci kez hedef aldığı bildirildi. Bir gün önce de vurulan binada büyük hasar oluştu.

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyindeki bir banliyöde bulunan apartman binasına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 

Lübnan medyasına göre saldırı, bir gün önce de hedef alınan aynı binayı vurdu.

AFP muhabiri, başkentin güney banliyölerindeki Hizbullah’ın güçlü olduğu bölgelerin dışında yer alan Bourj Hammoud semtinde saldırının izlerini gözlemledi. 

Binada büyük bir delik oluştuğu ve olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Aynı apartman binasının bir gün önce de hedef alındığı, ancak o saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 

Yetkililer son saldırıya ilişkin can kaybı veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

