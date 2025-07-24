İsrail'den 'Eurofighter Typhoon' rahatsızlığı: Türkiye'nin adımı baş ağrısı yaratacak

Türkiye'nin Almanya ve İngiltere ile yaptığı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma anlaşması, İsrail’de diplomatik ve askerî yankı uyandırdı.

İsrailli yetkililer, bu adımın doğrudan bir tehdit oluşturmadığını söylese de, “baş ağrısı yaratacak bir gelişme” olarak değerlendiriyor.

Jerusalem Post’a konuşan bir İsrail yetkilisi, “Bu, Hava Kuvvetlerimiz için oyun değiştirici bir tehdit değil. Typhoon etkileyici ama bizim uçaklarımız kadar üstün değil” dedi.

Ancak yetkili, Türkiye’nin bu alımla askerî kapasitesini hızla artırmasının bölgesel güç dengeleri açısından “endişe verici” olduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon’lar, “4.5 nesil” olarak sınıflandırılıyor. Gelişmiş radar sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve hem hava üstünlüğü hem de kara hedeflerine saldırı görevlerinde kullanılabilmeleriyle öne çıkıyorlar.

Her ne kadar İsrail’in F-35’leri kadar gizlilik ve sensör entegrasyonuna sahip olmasalar da, Türk Hava Kuvvetleri’ne ciddi operasyonel esneklik ve caydırıcılık sağlayacağı düşünülüyor.

Bu anlaşma, Türkiye’nin savunma modernizasyonu kapsamında attığı adımlardan sadece biri. Ankara’nın ayrıca ABD’den F-16 savaş uçaklarını alma yönünde çabaları sürerken, F-35 programına geri dönüş için de diplomatik temaslar yürüttüğü biliniyor.

Jerusalem Post'un haberine göre, öte yandan Türkiye’nin deniz gücünü ve SİHA teknolojisini hızla geliştirmesi, İsrail açısından genel güvenlik dengesi üzerinde baskı yaratıyor.

İSRAİL'DE MUHALEFETTEN HÜKÜMETE TEPKİ

İsrail’deki muhalefet liderlerinden Yair Lapid, hükümeti sert sözlerle eleştirerek, Almanya ve İngiltere’nin Türkiye’ye bu savaş uçaklarını satmasını engelleyememekle suçladı.

“İsrail’in işleyen bir Dışişleri Bakanlığı olsaydı, bu silah anlaşmasını diplomatik yollarla durdurmuş olurdu” diyen Lapid, İsrail hükümetinin pasif kaldığını savundu.

Lapid, Türkiye’nin zaten Ortadoğu’nun en büyük donanmasına sahip olduğunu ve şimdi hava gücünde de İsrail’e parite sağlamayı hedeflediğini belirtti:

“Bu çok tehlikeli bir gidişat. Hükümetimiz buna seyirci kaldı.”