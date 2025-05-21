İsrail’den Gazze'de üç aşamalı işgal hazırlığı

The Times gazetesinin aktardığına göre, “Aşama Üç: Gazze’nin Tamamen İşgali” olarak adlandırılan plan kapsamında Gazze Şeridi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) kontrol ettiği üç ayrı bölgeye ayrılacak.

Her bir bölgede siviller belirli alanlara sıkıştırılacak ve bu alanlar arasında geçiş izne tabi olacak. Mal ve gıda sevkiyatları yalnızca güvenlik denetimlerinden sonra gerçekleşecek.

Haberde yayımlanan ve diplomatlara dayandırılan harita, kuzey, orta ve güneyde sivillerin IDF kontrol bölgeleriyle çevrili şekilde yoğunlaştığını gösteriyor. Planın temel amacı, Hamas’ın geri çekilmesinden sonra Gazze’yi tamamen güvenlik ağıyla kuşatmak ve hareket kabiliyetini kısıtlamak.

İsrail ordusu Sunday Times’ın haberine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Planın gerçekliği veya uygulanma ihtimali konusunda bir teyit ya da yalanlama gelmedi.

Harita: The Times

MÜZAKERELER KRİTİK AŞAMADA, ORDU HAZIR BEKLİYOR

Katar'da süren ateşkes ve rehine takası müzakereleri kritik bir aşamaya geldi. Görüşmelerin başarısız olması durumunda İsrail’in askeri operasyonları genişletmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Hükümete yakın kaynaklara göre, ordu sınıra yakın bölgelerde yeni sevkıyatlara başladı.

Sky News Arabia’nın bir haberine göre, Hamas, hayatta olan rehinelerin yarısını ve bazı ölülerin cesetlerini serbest bırakma karşılığında iki aylık bir ateşkes teklif etti.

Ancak İsrail kaynakları bu anlaşmanın doğruluğunu reddetti.