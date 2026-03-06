İsrail’den Hizbullah’a açık mesaj: Bir şekilde yeneceğiz

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki askeri operasyonlarını sürdürdüğünü ve Hizbullah’a karşı mücadelede geri adım atmayacaklarını söyledi.

Katz, üst düzey İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) komutanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

Katz, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerde yaşayanların evlerini terk etmek zorunda kalmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir kuzey sakini topraklarını ve yerleşimlerini terk etmek zorunda kalmamalı. Görevimiz onların güvenliğini sağlamak ve bunu garanti altına almak.”

İsrail Savunma Bakanı, İsrail ordusunun Güney Lübnan’da daha derin noktalara ilerlediğini ve askeri varlığını genişlettiğini söyledi.

Katz, İsrail ordusunun “düşman topraklarında” yeni pozisyonlar aldığını ve bölgedeki birliklerin güçlendirildiğini ifade etti.

Katz, İsrail’in Hizbullah’a karşı operasyonlarını sürdüreceğini belirterek, “Bunu Hizbullah yenilene kadar sürdüreceğiz, bir şekilde” dedi.