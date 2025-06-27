İsrail'den İran’a karşı “Uygulama Planı” hazırlığı: ‘Yükselen Aslan Harekatı, sadece bir ön izlemeydi’

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail ordusuna İran’a karşı yeni bir “uygulama planı” hazırlaması talimatı verdiğini açıkladı. Açıklama, İsrail’in İran’ın askeri hedeflerini ve nükleer tesislerini vurduğu 12 günlük çatışmanın hemen ardından geldi. Katz, planın hava üstünlüğünü sürdürmeyi, İran’ın nükleer ve füze geliştirme çalışmalarını engellemeyi ve terör faaliyetlerine verilen desteğe karşılık vermeyi kapsayacağını belirtti.



“SADECE BİR ÖN İZLEMEYDİ”

Katz, Cuma günü X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’a yönelik son operasyonunu "12 günlük parlak bir eylem” olarak nitelendirdi. İran'ın nükleer programını yöneten üst düzey güvenlik yetkilileri ile bilim insanlarının hedef alındığını ve etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Savunma Bakanı, mesajını şöyle tamamladı:

“'Yükselen Aslan’ Harekatı, İsrail’in yeni politikasının sadece bir ön izlemesiydi; 7 Ekim’den sonra dokunulmazlık sona erecek.”

İsrail Hava Kuvvetleri: Üstünlük, üstünlük ve bir kez daha üstünlük

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar da hava operasyonlarının başarısında hava üstünlüğünün kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Cuma günü yapılan açıklamada, İsrail’in İran üzerinde uçuş kabiliyetine sahip olmasının “zaferin belirleyici unsuru” olduğunu ifade etti.

“Tahran’ın üzerinde istediğimiz zaman uçaklarımız olabilir. Bu, oyunun kurallarını değiştirir,” diyen Bar, başarının anahtarının tek kelimeyle özetlenebileceğini söyledi: "Üstünlük."