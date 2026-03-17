İsrail’den İran’a nokta operasyon: Laricani ve komutanlar hedef alındı

İsrailli yetkililere göre saldırı, İran’da üst düzey bir hedefe yönelik gerçekleştirildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin vurulduğu belirtildi.

Ancak Laricani’nin saldırıdan sağ çıkıp çıkmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü, net bir bilginin henüz bulunmadığı belirtildi.

Laricani’nin, savaşın başında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’in en yakın isimlerinden biri olduğu ve sonrasında yönetimin önde gelen figürleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan İsrail’in İran’a yönelik bir diğer saldırısında, Filistin İslami Cihad örgütünün liderlerinden Ekrem el-Acuri ile birlikte örgütün üst düzey isimlerinin de hedef alındığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, sabah saatlerinde yaptığı değerlendirmede, gece boyunca “önemli etkisiz hale getirme” operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Zamir, söz konusu operasyonların “hem savaşın gidişatını hem de ordunun görevlerini etkileyebilecek nitelikte” olduğunu ifade etti.

“TAHRAN'DA GÜVENLİ EVDEYDİLER”

Zamir, hedef alınan kişilerin Gazze ve Batı Şeria ile bağlantılı “üst düzey militanlar” olduğunu belirterek, bu kişilerin Tahran’da bir “güvenli evde” bulunduğu sırada vurulduğunu söyledi.

Açıklamada, son günlerde İran’da Filistin sahasıyla bağlantılı unsurlara yönelik benzer operasyonların da sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusu (IDF), İran’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında Besic paramiliter gücünün komutanı Gulamrıza Süleymani’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda Besic’in komutan yardımcısı ile birlikte diğer üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.