İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası: Tahran ve İsfahan vuruluyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’da yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Tahran ve İsfahan’da İran yönetimine ait hedefleri vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, söz konusu operasyonun savaşın başlamasından bu yana Tahran’a yönelik 15’inci saldırı dalgası olduğunu ifade etti.

Son saldırıların İran’ın askeri ve stratejik altyapısını hedef alan geniş çaplı operasyonların bir parçası olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, İran’daki hedeflere yönelik operasyonların devam edebileceği sinyalini verdi.

IDF, saldırıların İran yönetimine ait askeri kapasiteyi zayıflatmayı amaçladığını kaydetti.

HEDEFTE KİM VAR?

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 15. hava saldırısı dalgasında üst düzey bir İranlı komutanın hedef alındığını açıkladı.

Ancak hedef alınan kişinin kimliği ve saldırının sonuçları belirtilmedi.