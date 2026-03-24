İsrail’den İran açıklaması: Taviz vermiyor, savaş devam ediyor

CNN'in aktardığına göre, İsrailli bir yetkili, İran’la savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın “şu an için somut görünmediğini” belirterek, Tahran yönetiminin geri adım atmaya yanaşmadığını söyledi. İsrail ordusunun ise İran ve Lübnan’daki saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrailli yetkili, İran’ın müzakere sürecine yaklaşımının sert olduğunu vurgulayarak, “İranlılar herhangi bir taviz verme modunda görünmüyor. Henüz o noktada değiliz” ifadelerini kullandı.

Yetkili, gündeme gelen müzakere iddialarının ise İran tarafından zaman kazanma amacıyla kullanılıyor olabileceğini öne sürdü.

ABD ile İran arasında çeşitli ülkelerin arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirten yetkili, “Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar masada somut bir teklif yok” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da yaptığı açıklamada saldırıların devam edeceğini açıkça ifade etti. Katz, “İran’ı tam güçle vurmaya devam ediyoruz” dedi.

İsrail ordusu ise İran’da “binlerce hedefin” bulunduğunu ve savaşın en az birkaç hafta daha sürebileceğini duyurdu.

LÜBNAN'IN GÜNEYİ 'GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Katz, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri’ne kadar uzanan bir “güvenlik bölgesi”ni Hizbullah tehdidi ortadan kalkana kadar kontrol altında tutacağını açıkladı.

İsrail ordusunun (IDF) Hizbullah’a karşı Lübnan’da “tam güçle” operasyonlarını sürdüreceğini belirten Katz, İsrail’in kuzeyinde yaşayanların güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Katz, Hizbullah’ın militan ve silah sevkiyatında kullandığı Litani Nehri üzerindeki köprülerin imha edildiğini açıkladı. Kalan köprülerin ve Litani’ye kadar uzanan hattın İsrail ordusunun kontrolünde olacağı belirtildi.

Bakan Katz, “Terör ve füzelerin bulunduğu yerde ne ev olur ne de sivil bulunur. O bölgede İsrail ordusu yer alır” ifadelerini kullandı.