İsrail’den Lübnan’a peş peşe saldırılar

Lübnan’ın resmi haber ajansı National News Agency’nin (NNA) aktardığına göre, İsrail’in Beka Vadisi'ndeki Sahmar kasabasına düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Gece saatlerine kadar süren saldırılarda kasabada 10’dan fazla evin yıkıldığı bildirildi.

Sahadaki kaynaklara göre İsrail güçleri, Aytit ve Qalaouiyeh kasabaları ile Kfar Tebnit çevresini de hedef aldı. Bölgedeki saldırıların çok sayıda yerleşim alanını etkilediği kaydedildi.

NNA’nın geçtiği bilgilere göre, güneydeki Nabatiye bölgesinde düzenlenen bir hava saldırısında bir ev hedef alındı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Ev tamamen yıkıldı.

Aynı bölgede daha önce bir araca düzenlenen saldırıda da 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NNA, Tire kenti yakınlarındaki Şabriha kasabasında düzenlenen bir başka hava saldırısında en az 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Ansariye kasabasında bir binanın hedef alındığı, ancak can kaybına ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

Bölgede tansiyonun yüksek seyrettiği ve saldırıların aralıklarla sürdüğü belirtiliyor.