İsrail’den, Lübnan’daki İran yetkililerine 24 saatlik ültimatom

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’da bulunduğunu öne sürdüğü İran temsilcilerine yönelik olağandışı bir tehdit yayımladı.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, söz konusu kişilerin 24 saat içinde ülkeyi terk etmemesi halinde hedef alınacağını duyurdu.

Adraee, “Lübnan’daki İran terör rejimi temsilcilerine derhal ayrılmaları çağrısında bulunuyoruz. 24 saat içinde ülkeyi terk etmezlerse hedef alınacaklar” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu sürenin ardından Lübnan’da İran rejimi temsilcileri için “güvenli bir yer kalmayacağı” vurgulandı.

“GİZLİ NÜKLEER TESİS” İDDİASI

IDF ayrıca, Tahran yakınlarında kısmen yer altına inşa edilmiş “Minzadehei” adlı gizli bir nükleer tesisin imha edildiğini duyurdu. Defrin, burada bir grup nükleer bilim insanının “nükleer silah için gerekli kabiliyetleri gizlice geliştirdiğini” iddia etti.

Orduya göre, Haziran 2025’teki 12 günlük savaşta İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınmasına rağmen, Tahran yönetimi askeri nükleer faaliyetlerini durdurmadı ve altyapıyı hava saldırılarına karşı korunaklı yer altı tesislerine taşıdı.

IDF, İranlı bilim insanlarının faaliyetlerinin izlendiğini ve yeni operasyon merkezinin tespit edilmesinin ardından tesise “nokta atışı” yapıldığını açıkladı.

TAHRAN'DA ÜST DÜZEY KOMUTAN 'ÖLDÜRÜLDÜ'

IDF, İran’ın Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü'nün Lübnan'daki komutanı Daoud Alizadeh’in, Tahran’da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Orduya göre Alizadeh, Nisan 2024’te Şam’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürülen Mohammad Reza Zahedi’nin yerine geçmişti ve “Lübnan’dan sorumlu en üst düzey İranlı komutan” konumundaydı.

IDF, Kudüs Gücü'nün Lübnan yapılanmasının, Hizbullah ile İran arasında bağlantı kurduğunu, Hizbullah’ın askeri kapasitesinin artırılmasına destek verdiğini ve üst düzey Devrim Muhafızları personeli ile Hizbullah liderliği arasında koordinasyon sağladığını öne sürdü. Açıklamada Alizadeh’in son dönemde Hizbullah’ı İsrail’e karşı saldırı faaliyetlerini artırmaya teşvik ettiği iddia edildi.

“300 FÜZE RAMPASI VURULDU”

IDF, mevcut çatışmaların başlangıcından bu yana İran’a ait 300 füze rampasının vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın balistik füze sistemleri ve hava savunma unsurlarına yönelik “sürekli ve dalgalar halinde” saldırılar düzenlediği belirtildi.

IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, dört gün önce başlayan operasyon kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’nin 4 binden fazla bomba kullandığını ve bin 600 sorti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Defrin, söz konusu mühimmat miktarının Haziran 2025’te iki ülke arasında yaşanan 12 günlük savaş sırasında düzenlenen operasyon boyunca kullanılan toplam bombayı aştığını ifade etti.