İsrail'den 'Madleen' yelkenlisine engel talimatı: ‘Gazze'ye ulaşamayacaklar’

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’ye yardım taşıyan, içinde aktivist Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da bulunduğu Madleen isimli yardım yelkenlisini engellemeleri için İsrail ordusuna talimat verdiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Hamas'ın, silah ithal etmesini engellemeyi amaçladığını söylediği Filistin topraklarına yönelik deniz ablukasını kimsenin kırmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

TÜRK VATANDAŞI OLAN İKİ AKTİVİST DE FİLODA

Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, 'Madleen' nefret filosunun Gazze kıyılarına ulaşmasını önlemek için harekete geçmeleri ve bu amaçla gerekli tüm önlemleri almaları talimatını verdim. Anti-Semitist Greta'ya ve Hamas'ın propaganda sözcülerine açıkça şunu söylüyorum: Geri dönmelisiniz, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız. İsrail, ablukayı delmeye veya terör örgütlerine yardım etmeye yönelik her türlü girişime karşı denizde, havada ve karada harekete geçecektir."

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak, insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) taşıyan "Madleen" isimli yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Türk vatandaşı olan iki aktivist de yer alıyor.