İsrail’den saldırı sinyali: İran’ın ulaşım hatları hedefte

İsrail ordusu (IDF), İran’da yaşayan sivillere yönelik “acil uyarı” yayımlayarak, 12 saat boyunca tren kullanmamaları ve demiryolu hatlarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

IDF tarafından yapılan açıklamada, “Güvenliğiniz için, şu andan itibaren İran saatiyle 21.00’e kadar ülke genelinde tren kullanmaktan ve seyahat etmekten kaçınmanızı rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, trenlerde bulunmanın ya da demiryolu hatlarına yakın olmanın “hayat için risk oluşturduğu” vurgulandı.

Söz konusu uyarının, İsrail ordusunun sosyal medya platformu X’teki Farsça hesabı üzerinden paylaşıldığı belirtildi.

İsrail’in uyarısının, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği süreden yaklaşık 6,5 saat önce yapılması dikkat çekti.

Trump, İran’ın taleplere uymaması halinde köprüler ve elektrik santralleri dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef almakla tehdit etmişti.

Trump’ın daha önce açıkladığı süreleri genellikle değiştirdiği de biliniyor.