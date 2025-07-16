İsrail'den Şam'a peş peşe saldırılar: Savunma Bakanlığı bombalandı

İsrail ordusu (IDF), Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Savunma Bakanlığı karargâhının girişine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa süre önce Şam'da Suriye askeri karargâhının girişine bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Güney Suriye’de Dürzî sivillere karşı gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Siyasi otoritenin direktifleri doğrultusunda bölgeye yönelik saldırılar sürecek ve farklı senaryolara karşı hazırlıklıyız” denildi.

İsrail’in son dönemde Suriye’ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzî nüfusa yönelik güvenlik tehditleri gösteriliyor.

Tel Aviv yönetimi, Dürzî topluluklara zarar verilmesine karşı "askerî caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

ŞAM'A YÖNELİK İKİNCİ SALDIRI

Suriye’nin başkenti Şam’da bir patlama daha duyuldu.

İsrail ordusunun "uyarı" gerekçesiyle olduğu iddia edilen bir saldırıyla, Şam'daki Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığı duyuruldu.

Haberde, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlediği saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da hedef aldığı kaydedildi.

Saldırının "uyarı" gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusunun şu ana kadar Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda'ya en az 160 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılarda, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ve askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

İsrail'in Şam'a yönelik gerçekleştirdiği bugünkü saldırılar, İsrail’in geçtiğimiz günlerde Süveyda’da Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı birlikleri hedef almasının ardından geldi.

Saldırılarda, Savunma Bakanlığı girişine İHA ile nokta atışı yapılmıştı.