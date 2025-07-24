İsrail'den 'Samar Ebu Zamar' iddiası: Yahya Sinvar'ın eşi Türkiye'de mi?

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sürerken, bölgede insani kriz derinleşiyor.

Ynet'in haberine göre, bazı üst düzey Hamas yöneticilerinin eşleri ve çocukları, savaşın ilk günlerinde sahte belgeler, yabancı bağlantılar ve yüksek düzeyde lojistik destekle Gazze dışına çıkarıldı.

İsrail ordusu, Ocak ayında öldürülen Hamas askeri lideri Yahya Sinvar’ın eşi Samar Ebu Zamar’ın çocuklarıyla birlikte bir Hamas tüneline girdiği görüntüleri paylaşmıştı.

İsrail merkezli Ynet sitesine konuşan kaynaklar, Ebu Zamar’ın aslında Gazze’den tamamen ayrıldığını ve Türkiye’ye yerleştiğini ileri sürdü.

Bir kaynak, “Rafah Sınır Kapısı’ndan sahte pasaportla geçti. Bu operasyon sıradan Gazzelilerin erişemeyeceği yüksek düzeyde para ve koordinasyonla yürütüldü” ifadelerini kullandı.

Habere göre, Ebu Zamar’ın, Sinvar’ın ölümünden birkaç ay sonra Türkiye’de yeniden evlendiği öne sürüldü. Evliliğin, Hamas’ın siyasi kanadından Fethi Hammad tarafından ayarlandığı iddia ediliyor.

MUHAMMED SİNVAR'IN EŞİ DE KAYIP

Benzer iddialar, Yahya Sinvar’ın kardeşi ve bir başka üst düzey Hamas komutanı olan Muhammed Sinvar’ın eşi Najwa Sinvar için de dile getiriliyor.

İsrail güvenlik yetkilileri, iki kadının da eşleri öldürülmeden önce Gazze’den ayrıldığını ileri sürdü.

Ynet'in haberine göre, Najwa Sinvar’ın da çocuklarıyla birlikte savaş başlamadan kısa süre önce Gazze’den çıktığı, olasılıkla o da Türkiye’ye gittiği tahmin ediliyor.

Habere göre, Hamas uzun süredir, üst düzey isimlerin ailelerini tahliye etmek için gizli bir kaçış ağı işletiyor. Bu ağda sahte pasaportlar, uydurma sağlık belgeleri ve bazı ülkelerin diplomatik temasları kullanılıyor.