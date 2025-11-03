İsrail'den skandal “idam

İsrail Meclisi (Knesset) Ulusal Güvenlik Komitesi, Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısını görüştü.

Ulusal Güvenlik Komitesi, aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısının Knesset’te ilk oylamaya sunulmasını onayladı.

Oturumda konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, oturumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Netanyahu’nun da yasa tasarısına destek verdiğini ifade etti.

Yasa tasarısı kapsamında, idam cezası bir Filistinliyi öldüren İsrail vatandaşı için geçerli olmayacak. Yasa tasarısının çarşamba günü Knesset Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Knesset’te üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.

FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ: İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERE YÖNELİK İNFAZLARI YASALAŞTIRARAK KALICI HALE GETİRMEK İSTİYOR

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesince kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik yasadışı idamları durdurmadığı; gözaltı veya sorgulama sırasındaki kasıtlı infazlara, suikast ya da ölümcül tıbbi ihmallere devam ettiği vurgulandı.

Bugün yaşanan gelişmelerin "var olan ve onlarca yıllardır devam eden bir suçun kalıcı hale getirilmesi için atılan ek bir adım" olduğu, bunun da yasalar, mevzuatlar ve askeri emirler aracılığıyla meşrulaştırarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu rakamın sadece açıklananlar olduğu belirtildi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.