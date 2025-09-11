İsrail’den son 96 saatte 6 ülkeye saldırı!

İsrail, Salı günü Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey isimlerinin bulunduğu bir liderlik karargâhına hava saldırısı düzenledi.

ABD’nin önerdiği Gazze ateşkesini görüşmek üzere toplanan heyete yönelik saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, el-Hayye’nin ofis direktörü, üç koruma ve bir Katarlı güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Hamas’ın üst düzey liderlerinin saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

Patlamalar Doha genelinde duyulurken, saldırı bölgesi yabancı elçiliklerin, okulların ve yerleşim alanlarının bulunduğu West Bay Lagoon bölgesiydi. Bu, İsrail’in ilk kez Katar’ı vurması anlamına geliyor.

GAZZE'DE BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. İsrail ordusunun Pazartesi ve Salı günkü operasyonlarında 150’den fazla kişi öldü, 540’tan fazla kişi yaralandı.

Saldırılarda yüksek katlı binalar hedef alınırken altyapı yok edildi, halk zorla evlerinden çıkarıldı.

7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana en az 64 bin 656 kişi yaşamını yitirdi; bunların 404’ü açlıktan öldü. Binlercesi hâlâ enkaz altında kayıp durumda.

LÜBNAN'DA ATEŞKES İHLALİ

İsrail savaş uçakları Pazartesi günü Lübnan’ın doğusundaki Bekaa ve Hermel bölgelerini vurdu.

En az 5 kişi yaşamını yitirdi. İsrail, hedeflerin Hizbullah’a ait silah depoları ve askeri tesisler olduğunu iddia etti. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan topraklarına neredeyse her gün saldırı düzenliyor.

Salı günü Beyrut’un güneyinde Barja köyü girişinde bir İsrail drone saldırısı daha gerçekleşti, bir Hizbullah üyesi yaralandı.

SURİYE'DE ASKERİ ÜSLER VURULDU

İsrail uçakları Pazartesi gece yarısı Suriye’nin Humus kentinde hava kuvvetleri üssünü, Lazkiye yakınlarında ise bir askeri kışlayı hedef aldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları “egemenlik ihlali” ve “bölgesel güvenliğe tehdit” olarak niteledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre İsrail, bu yıl 86 hava saldırısı ve 11 kara operasyonu olmak üzere yaklaşık 100 saldırı düzenledi, 135 hedefi yok etti, 61 kişiyi öldürdü.

TUNUS AÇIKLARINDA GAZZE FİLOSUNA SALDIRI

Tunus’un Sidi Bou Said limanında Gazze’ye gitmek üzere hazırlanan Global Sumud Flotillası’na ait Family Boat adlı gemi Pazartesi akşamı bir drone saldırısıyla hedef alındı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Ertesi gün filo gemilerinden Alma da Tunus karasularında vuruldu. Üst güvertede yangın çıktı ancak kontrol altına alındı.

Filo, 44 ülkeden gelen aktivistlerle Gazze ablukasını delmeyi amaçlıyordu.

YEMEN'DE SANA HEDEF ALINDI

Çarşamba günü İsrail uçakları Yemen’in başkenti Sana’daki Husi hedeflerini vurdu. Saldırıda havaalanı ikinci kez hedef alındı.

Daha önce 28 Ağustos’ta yapılan saldırıda Husi Başbakan Ahmed el-Rahavi öldürülmüştü.