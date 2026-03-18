İsrail’den Beyrut’un kalbinde hava saldırısı: Çok katlı bina çöktü

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezinde düzenlediği hava saldırısında, hükümet merkezine yakın bir bölgede bulunan çok katlı bir bina yıkıldı. Saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı görüntülerde, yüksek binanın tabanında meydana gelen patlamanın ardından yapının büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü. Bina, yoğun toz ve moloz bulutu arasında tamamen yıkıldı.

Saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat önce İsrail ordusunun Arapça sözcüsü, sosyal medya üzerinden binanın yerini gösteren bir harita paylaştı.

Açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah tarafından kullanıldığı öne sürülerek çevrede yaşayanlara bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Saldırının ardından kurtarma ekipleri, binanın bulunduğu alanda oluşan geniş enkaz yığını üzerinde çalışma başlattı.

Ekiplerin, moloz ve bükülmüş metal parçaları arasında arama yaptığı, aynı zamanda çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail’in son günlerde Lübnan genelindeki hava saldırılarını artırdığı ve ülke çapında geniş tahliye çağrıları yaptığı bildirildi.

Son çatışma dalgasının başlamasından bu yana 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği, çok sayıda ailenin Beyrut sokaklarında ya da geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.