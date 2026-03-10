Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail’den Tahran’a yeni hava saldırısı dalgası

10.03.2026 13:46:00
Dış Haberler Servisi
İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonun İran yönetimine ait bazı hedefleri kapsadığını açıkladı.

