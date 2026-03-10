İsrail’den Tahran’a yeni hava saldırısı dalgası

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığı bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonun İran yönetimine ait bazı hedefleri kapsadığını açıkladı.
