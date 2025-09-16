İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: Hudeyde Limanı hedef alındı...

Yemen’de Husilere bağlı kaynaklar, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na saldırı başlattığını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, İsrail savaş uçaklarının Yemen’e saldırı düzenlediğini belirterek, “Hava savunma sistemlerimiz bu saldırıya karşı koyuyor” açıklamasında bulundu.

Husilere bağlı Al Masirah televizyonu, İsrail’in saldırısının hedefinin Hudeyde Limanı olduğunu duyurdu.

Al Masirah televizyonu, Hudeyde Limanı'na 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bölge, Yemen’in en stratejik ticaret noktalarından biri olarak biliniyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hudeyde Limanı'nın “İran rejiminin İsrail ve müttefiklerine karşı terör planlarında kullanılan silahları aktarmak için kullanıldığını” öne sürdü. Bu gerekçeyle limanın hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, son dönemde Husilerin düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşılık olarak limanı bombaladığını açıkladı.

Açıklamada, Husilere karşı operasyonların süreceği vurgulandı:

“Güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz.”

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada Hudeyde’ye “önümüzdeki saatlerde saldırı” düzenleyeceğini bildirmişti.

Ordu sözcüsü, “Bölgede kalan herkes hayatını riske atar” diyerek sivilleri uyarıda bulunmuştu.