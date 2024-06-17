İsrail devlet medyası: Netanyahu, savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Benny Gantz'ın savaş kabinesinden ayrılmasının ardından yeni bir kabine kurulmayacağını açıkladı. Netanyahu, kararın koalisyon anlaşması gereği olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:29
İsrail devlet medyası: Netanyahu, savaş kabinesini feshetti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü siyasi-güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantıda savaş kabinesinin sona erdiğini açıkladı.

"Bu kabine, Benny Gantz'ın talebi üzerine koalisyon anlaşmasında yer alıyordu. Gantz ayrıldığında artık bir kabineye gerek kalmadı" dedi.

YENİ KABİNE KURULMAYACAK

Netanyahu'ya göre, koalisyon partilerinin liderlerinden oluşacak yeni bir kabine kurulmayacak. Bu fikir daha önce bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir tarafından gündeme getirilmişti.

Pazar günü yapılan haftalık kabine toplantısında Netanyahu, "Hamas'ın yeteneklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için askeri kademenin her zaman kabul etmediği kararlar aldım. Bizim bir ordumuz olan bir ülkemiz var, bir ülkemiz olan bir ordumuz yok" dedi.

İsrail medyasının belirttiğine göre, Netanyahu hassas konuları sadece sınırlı bir grup bakanla tartışacağını söyledi.


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