İsrail duyurdu: İran genelinde geniş çaplı hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran genelinde geniş kapsamlı hava saldırıları başlatıldığını açıkladı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada operasyonların birden fazla noktada eş zamanlı olarak sürdüğü ifade edildi.

IDF, saldırıların özellikle füze fırlatma noktaları, hava savunma sistemleri ve askeri altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, operasyonların İran’ın askeri kapasitesini hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu saldırıların halen devam ettiğini belirtirken, operasyonların kapsamı ve hedef alınan noktalarla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.