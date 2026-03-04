İsrail duyurdu: İran genelinde geniş çaplı hava saldırısı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 02:32:00
Dış Haberler Servisi
İsrail ordusu (IDF), İran genelinde “geniş çaplı bir saldırı dalgası” başlatıldığını duyurdu. Açıklamada saldırıların füze fırlatma noktaları, hava savunma sistemleri ve İran’a ait askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran genelinde geniş kapsamlı hava saldırıları başlatıldığını açıkladı. 

Ordu tarafından yapılan açıklamada operasyonların birden fazla noktada eş zamanlı olarak sürdüğü ifade edildi.

IDF, saldırıların özellikle füze fırlatma noktaları, hava savunma sistemleri ve askeri altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, operasyonların İran’ın askeri kapasitesini hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu saldırıların halen devam ettiğini belirtirken, operasyonların kapsamı ve hedef alınan noktalarla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

