İsrail, erken seçimi onayladı

İsrailli milletvekilleri, ekim ayında erken seçimlere gidilmesi amacıyla meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı bugün düzenlenen hazırlık oturumunda onayladı.

AA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:20
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İsrail meclisinde bugün yapılan oylamada meclisin feshedilmesi lehinde 110 milletvekili oy kullanırken, ret oyu kullanan çıkmadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), üç oturumda onaylanacak Meclis’in feshedilmesine ilişkin prosedürlerin pazartesi günü (27 Haziran) tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

İSRAİL'DE KOALİSYON ÇÖKTÜ, TEKRAR ERKEN SEÇİM

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın gelecek hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3.5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmiş olacak.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.


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