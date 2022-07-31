İsrail, F-35'lerin faaliyetini geçici olarak durdurdu

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:11

İsrail Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçaklarının birkaç gün sürecek denetimlerden geçeceğini ve bu süre içinde tüm F-35 faaliyetlerinin hava kuvvetleri komutanının özel izniyle gerçekleştirileceğini vurguladı.

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??? ?????? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?? ????? ?????, ????? ????? ??? ?????? ?? ??????? ?? ???? ??. — Israeli Air Force (@IAFsite) July 30, 2022

ABD'DE DE DURDURULDU

Cuma günü, Lockheed Martin Corp tarafından üretilen ve Müşterek Taarruz Uçağı olarak da bilinen F-35'ler de dahil olmak üzere bazı savaş uçaklarındaki pilot fırlatma sistemlerini harekete geçiren patlayıcı kartuşlarında kusur tespit edilmesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri, cuma günü bazı hava faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.