İsrail, F-35'lerin faaliyetini geçici olarak durdurdu
İsrail Hava Kuvvetleri, pilot fırlatma sistemlerindeki kusurlarla ilgili endişelerinin ardından, Cumartesi günü F-35 savaş uçağı faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
İsrail Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçaklarının birkaç gün sürecek denetimlerden geçeceğini ve bu süre içinde tüm F-35 faaliyetlerinin hava kuvvetleri komutanının özel izniyle gerçekleştirileceğini vurguladı.
???? ??? ??????, ???? ???? ??, ???? ?????? ???? ????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ?????? ????? ????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? F35.— Israeli Air Force (@IAFsite) July 30, 2022
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ABD'DE DE DURDURULDU
Cuma günü, Lockheed Martin Corp tarafından üretilen ve Müşterek Taarruz Uçağı olarak da bilinen F-35'ler de dahil olmak üzere bazı savaş uçaklarındaki pilot fırlatma sistemlerini harekete geçiren patlayıcı kartuşlarında kusur tespit edilmesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri, cuma günü bazı hava faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
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