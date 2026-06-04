İsrail, Filistin Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularını gözaltına aldı

İsrail makamları, Kudüs'te ifadeye çağrıldıktan sonra gözaltına alınan Filistin Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusunun tutukluluk süresini uzattı. Filistinli yetkililer, kararın ardından tepki gösterdi.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 20 yaşındaki milli futbolcu Rand Halawani'nin salı akşamı gözaltına alındığını ve halen tutulduğunu açıkladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Halawani ile birlikte eski bir milli takım oyuncusunun da gözaltına alınmasının münferit bir olay olmadığı, bunun Filistinli sporcuların sistematik biçimde hedef alınmasının ve cezasız kalmasının belgelenmiş bir örneği" olduğu ifade edildi.

Kudüs Valiliği'ne göre, bir İsrail mahkemesi çarşamba günü Halawani'nin gözaltı süresini cuma gününe kadar uzattı.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU DA GÖZALTINDA

İsrail ordusu, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'da eski Filistin milli futbolcusu ve Birzeit Üniversitesi öğrencisi Natalie Abu Diyeh ile üç genç Filistinli kadını daha gözaltına aldı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, söz konusu dört kadının “terör faaliyetlerini teşvik etmek ve terörle bağlantılı başka faaliyetlerde bulunmak” şüphesiyle gözaltına alındığını öne sürdü.

Birzeit Üniversitesi ise gözaltıları, İsrail'in “Filistin eğitim sistemini ve öğrencilerin akademik hayatlarını sürdürme hakkını hedef alan sistematik politikalarının bir parçası” olarak nitelendirdi.

Natalie Abu Diyeh'in mensubu olduğu Ürdün ve Kutsal Topraklar Evanjelik Lüterci Kilisesi'nin piskoposu İmad Haddad, genç kadının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Haddad salı günü yaptığı açıklamada, “Bu haber karşısında derin bir şok ve dehşet içindeyiz. Ailesinin hâlâ nereye götürüldüğünü bilmemesi de ayrıca endişe verici” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİ KADINLAR

Filistin topraklarında faaliyet gösteren başlıca mahkûm hakları kuruluşlarından Mahkûmlar Kulübü'ne göre, İsrail hapishanelerinde şu anda üçü çocuk ve üçü hamile olmak üzere 89 Filistinli kadın bulunuyor.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Mahkûmlar Kulübü, mayıs ayının sonlarında yaptığı açıklamada ise İsrail vatandaşı Filistinliler de dahil olmak üzere 9 bin 400'den fazla Filistinlinin İsrail cezaevlerinde tutulduğunu duyurmuştu.