Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:36

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:36

İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışma, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla yeni bir boyut kazanmıştı. Peki, İsrail Filistin savaşı bitti mi? Gazze'de ateşkes oldu mu?

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

İsrail-Hamas hattındaki çatışmalar, tarafların ABD ve Katar arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkesle sonuçlandı.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, dün akşam tarafların Katar ve ABD arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkese ulaştı, taraflar Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 aylık savaşta 46 bini aşkın insan öldü.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Tani, anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması şartıyla Pazar günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın "Gazze'deki çatışmaları durduracağını, Filistinli sivillere çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracağını ve rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getireceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, anlaşmanın son detayları üzerinde hala çalışıldığını dile getirirken, Biden'a anlaşmayı "teşvik ettiği" için teşekkür etti. Hamas lideri Halil el-Hayya, bunun Filistinlilerin "direnci" olmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak günü göreve başlayacak olan Donald Trump, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı. Trump, göreve başlamadan bölgede ateşkes sağlanması gerektiğini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.