İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin kaldığı binayı bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'de yüzlerce Filistinlinin kaldığı binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde "Mechul Asker" ismini taşıyan yüksek binayı ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı.

İsrail ordusunun, yüzlerce Filistinlinin kaldığı büyük binanın tahliyesini istemesinden kısa süre sonra hava saldırılarının gerçekleştiğini aktaran görgü tanıkları, Filistinli sivillerin savaş uçaklarının saldırılarından önce giysilerini dahi almadan binayı terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Görgü tanıkları, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerlerinden etme planları doğrultusunda bölgeyi şiddetli hava saldırılarıyla yerle bir ettiğine işaret etti.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN GÖÇ ETMESİNİ İSTİYOR

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze kentinde yoğun nüfuslu binalar ve konut kuleleri sürekli olarak hedef alınıyor.

Tel Aviv yönetiminin artan tahditleri ve sürgün emirleriyle bölgede gerilim tırmanırken, İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden, "güvenli insani bölge" olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmesini istiyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaların "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" öne sürerken, Hamas'ın yanı sıra bu binaların sakinleri, yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri söz konusu iddiaları yalanlıyor.