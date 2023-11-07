İsrail, Gazze ve Lübnan’ı vurdu: 'Hamas komutanı öldürüldü'
İsrail, Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıda Hamas komutanı Vail Asfa'yı öldürdüğünü açıkladı. İsrail ayrıca, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık verildiğini duyurdu.
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırıda Hamas’ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa’nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas terör örgütünün Merkezi Kamplar Tugayı'ndaki Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı terörist Vail Asfa'yı ortadan kaldırdı. Asfa, merkez kamplardaki diğer komutanlarla birlikte, 7 Ekim'deki kanlı saldırıda Nahaba teröristlerinin İsrail topraklarına gönderilmesinde rol aldı ve saldırıdan sonra yeni saldırılar planladı. Ayrıca savaş uçakları, erken saatlerde Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, topçu ateşiyle yapılan saldırılarla aynı anda terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Saldırıya uğrayan hedefler arasında terör örgütü Hizbullah'ın teknolojik araçlarının bulunduğu bir dizi yer, bir silah deposu, fırlatma pozisyonları ve terörist altyapıları bulunmaktadır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Maaş ödeme tarihleri değişti
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Tuzlaspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- İmamoğlu ile Özel'den sürpriz görüşme!
- ‘Moralim gayet iyi…’