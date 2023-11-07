İsrail’den Hamas açıklaması: Kontrol altına alındı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 07.11.2023 - 10:48

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve Hamas’a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, “IDF 7. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde terör örgütü Hamas'a ait bir askeri kaleyi kontrol altına aldı. Karakolda anti-tank rampaları ve füzeler, çeşitli silahlar ve istihbarat malzemeleri bulundu” denildi.

Ayrıca kara operasyonuna donanma ve hava kuvvetlerinin de destek verdiği ifade edildi.