İsrail, Gazze'de hastaneleri hedef aldı: Peş peşe saldırılar...
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldı.
Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in bombardımanı 31. gününde de artarak devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun birden fazla hastaneyi hedef aldığını duyurdu.
Bunlar, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesi oldu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği duyurulmuştu.
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