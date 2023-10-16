İsrail, Gazze’de üst düzey Hamas yetkilisini öldürdü
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda Hamas’ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi öldürüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda Hamas’ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirilerek, hava saldırısının İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve Askeri İstihbarat Başkanlığı’nın istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca bugün çoğunluğu kuzeyde olmak üzere Gazze Şeridi'nde 250'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.
IDF, Eid’in bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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