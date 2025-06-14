İsrail: Gece saatlerinde 70'ten fazla savaş uçağı Tahran’da 40 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, saldırının İran hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesi sayesinde uçakların Tahran semalarında “serbestçe” uçabildiğini ileri sürdü.

“Artık Tahran dokunulmaz değil; başkent İsrail saldırılarına açık” diyen Defrin, bunun İsrail’in İran topraklarına şimdiye kadarki en derin taarruzu olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise dün gece hava savunma sistemleri ile İsrail’e ait 2 adet, bugün de bir F-35 uçağının vurulduğunu belirtti.